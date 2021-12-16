 

МИД призвал не делить журналистов на «своих» и «чужих»

16.12.2021, 1:32, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала попытки властей ряда стран навесить на журналистов российских СМИ ярлыки «пропагандистов».

Захарова напомнила, что 15 декабря в РФ «отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей». Она отметила, что «российские журналисты самоотверженно выполняют свою работу в самых тяжелых условиях», с риском для жизни работают в Афганистане, Йемене, Сирии и других «горячих точках». «Порой ценой добытого материала становится сама жизнь», – сообщила она в Telegram.

По мнению Захаровой, «наш общий долг сохранить память обо всех российских журналистах, погибших в Донбассе, на Кавказе, в регионе Ближнего Востока, на Африканском континенте и в любых других частях мира». Она «убеждена в исключительной значимости свободного обеспечения доступа к объективной и всесторонней информации о важных для общества событиях для формирования у людей неискаженной картины мира». В связи с этим, как сообщила Захарова, нужно «сводить к минимуму риски для жизни» журналистов в «горячих точках».

МИД РФ «считает недопустимым деление профессионалов медиасферы на «своих» и «чужих», а «попытки официальных представителей отдельных государств навесить на работающих там журналистов российских СМИ ярлыки «пропагандистов» и «распространителей дезинформации» рассматривает как подстрекательские, провоцирующие агрессию и насилие в отношении наших корреспондентов».

В сентябре главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с предложением ужесточить наказание зарубежным IT-гигантам за цензуру российских СМИ.



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