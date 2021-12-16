 

Зеленский о встрече в нормандском формате: Это не должен быть “саммит ради саммита”

16.12.2021, 0:52, Новости дня
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Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

“Что касается нормандской встречи – это не должен быть “саммит ради саммита” или “встречей ради встречи”, тем более, что речь идет о ситуации с безопасностью в нашем государстве. Тем более, что мы хотим урегулировать несколько важных вопросов, которые касаются режима прекращения огня, обмена пленными. Один из самых важных там вопросов, мне так кажется, – открытие КПВВ. Я не хочу сейчас говорить об участках разминирования и т.д. Это также важные, но технические вопросы”, – сказал Зеленский.

По его словам, эти вопросы должны довести до РФ лидеры нормандского формата.

“И результатом должна быть встреча в нормандском формате, если Россия действительно заинтересована в решении этого вопроса”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что эффективность работы нормандского формата зависит “только от результата”.

“К сожалению, если бы это зависело только от Украины, он бы работал чаще и результативнее. Сегодня нормандский формат работает от настойчивости Франции и Германии и – благодаря этой настойчивости – от желания РФ… Потому мы работаем над параллельными вещами и шагами”, – сказал он.

Зеленский также приветствовал желание США принять участие в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1404330246660455/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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