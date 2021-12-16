 

НСЖУ открывает “горячую линию” для редакторов газет из-за неудовлетворительных темпов подписки на 2022 год

16.12.2021, 0:52, Новости дня
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“Основными факторами такой ситуации газетчики из локальных изданий отмечают введение оператором почтовой связи “Укрпошта” передвижных отделений и сокращение графиков работы стационарных пунктов почтовой связи, увольнение местных почтальонов. В НСЖУ призывают руководство “Укрпошти” сосредоточиться на оперативном реагировании на сетования издателей и определить подписку 2022 насущным приоритетом почтового оператора до конца этого года”, – отметил Томиленко.

По его словам, один из издателей в Харьковской области сообщил НСЖУ, что по состоянию на 12 декабря восстановили только 40% подписного тиража из-за того, что “почта перестала носить газеты или случаются постоянные сбои”.

“Горячая линия” для редакторов газет для реагирования на неудовлетворительные темпы возобновления подписки доступна по ссылке.

Редакторов просят заполнить короткую форму опроса, в которой описать проблемы с восстановлением подписных тиражей на 2022 год на собственные издания и указать, какие у них нарекания на работу “Укрпошти”.

Собранная информация будет обработана экспертной группой НСЖУ и передана на рассмотрение руководству почтового оператора. 

“Мы обеспокоены, что в НСЖУ обращаются издатели региональных СМИ, которые информируют о критически низком темпе подписной кампании. Локальные газеты – важный источник информации для многих граждан, особенно для тех, кто проживает в местности с недостаточным охватом интернетом. Свертывание тиражей прессы – это потеря доступа украинцев к важной местной информации, реальная угроза информационной безопасности Украины”, – подчеркнул Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4618043448280483

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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