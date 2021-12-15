 

«Вести» – ВСУ провели учения по отражению «танкового прорыва» со стороны Крыма

15.12.2021, 23:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская армия на границе с Крымом провела тренировку по отражению попытки прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении. Как пишут «Вести», по словам командующего объединёнными силами вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, данные навыки «за восемь лет войны уже освоены каждым военнослужащим», поэтому в реальных боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника.


Reuters

«На административной границе с временно оккупированной территорией Крыма»* продолжаются тренировки противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений украинской армии. Об этом «Вестям» рассказали источники в ВСУ.

В этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задания в тесном взаимодействии друг с другом.

Как сообщил командующий объединёнными силами вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении. 

«Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются чётко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника», — подчеркнул  Наев.

 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Верещук о законопроекте про оружие: Это вопрос нацбезопасности

02.08 / Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин покинул ФК «Ростов»

30.04 / Проект «Профстажировки 2.0» продлил прием заявок на конкурс студенческих работ

30.06 / Саакашвили: Принятие законопроекта №5600 в том виде, в котором его предлагают, станет большой ошибкой для развития страны

31.12 / Во взрыве в Йемене погибло три сотрудника Красного Креста

23.09 / Люди стареют медленнее, чем три десятилетия назад

02.08 / В Афганистане прояснили позицию по поводу охраны Турцией аэропорта в Кабуле

08.11 / Процессоры AMD подешевели после выхода Intel Alder Lake

14.09 / Белозерцева переизбрали губернатором Пензенской области

20.04 / СК завел дело в отношении напавшей на малолетнего сына с ножом петербурженки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика