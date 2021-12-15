«Вести» – ВСУ провели учения по отражению «танкового прорыва» со стороны Крыма

Украинская армия на границе с Крымом провела тренировку по отражению попытки прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении. Как пишут «Вести», по словам командующего объединёнными силами вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, данные навыки «за восемь лет войны уже освоены каждым военнослужащим», поэтому в реальных боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника.



Reuters

«На административной границе с временно оккупированной территорией Крыма»* продолжаются тренировки противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений украинской армии. Об этом «Вестям» рассказали источники в ВСУ.

В этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задания в тесном взаимодействии друг с другом.

Как сообщил командующий объединёнными силами вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

«Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются чётко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника», — подчеркнул Наев.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).