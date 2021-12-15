Политолог: Практика спрашивать с министров «по-взрослому» началась в СФ при Матвиенко

При Валентине Матвиенко федеральные министры далеко не первый раз встречают жесткий прием в Совете Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он отреагировал на критику спикера верхней палаты в адрес министра просвещения Сергея Кравцова за позицию по закону об образовании.

«Как раз при Матвиенко началась публичная критика министров. Это при спикере Сергее Миронове несмотря на то, что он был лидером оппозиционной партии, правительственные часы проходили в Совете Федерации тихо. А когда пришла Валентина Ивановна, то у нее как раз была установка, что «мы строим правительство и не даем ему никаких скидок, спрашиваем с министров по-взрослому», – говорит президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Это «далеко не первый раз, когда члены правительства встречают жесткий прием в Совете Федерации», напомнил собеседник. В намерении спикера верхней палаты российского парламента пожаловаться на министра Сергея Кравцова в правительство нет нарушений парламентской этики и принципа разделения властей. «Матвиенко имеет полное право проинформировать кабмин о недопустимости подобных действий Кравцова. Это в духе принципа разделения властей. Министр – подчиненный премьер-министра Михаила Мишустина, который несет за него ответственность. Не вижу в намерении Матвиенко пожаловаться в правительство никаких проблем», – подытожил политолог.

В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании и пообещала проинформировать правительство о недопустимости подобных действий.

Сенаторы отклонили закон об образовании, предусматривавший, что школы должны использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, включенные в государственный перечень. Матвиенко еще на прошлой неделе предупреждала, что закон будет отклонен из-за несогласованных правок, которые внесли в документ во втором чтении и которые, по ее словам, «концептуально поменяли закон».

«Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения», – сообщила Матвиенко.

Спикер Совфеда сообщила, что обсудила ситуацию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, и он совершенно адекватно отреагировал на необходимость доработки документа.