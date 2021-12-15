«Спартак» объявил об отставке главного тренера

Тренер из Португалии Руй Витория покинул должность главного тренера московского футбольного клуба «Спартак», об этом сообщила пресс-служба команды.

«Главный тренер Руй Витория покидает наш клуб. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Отмечается, что команде нужен «новый вектор», чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России, потому нужен поиск решения, которое бы «устроило всех» и пошло на пользу клубу.

«Наш клуб также покидают ассистенты Витории: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш», – заключили в «Спартаке».

Напомним, Витория начал тренировать «Спартак» в мае 2021 года, контракт был подписан на два года.