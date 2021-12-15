 

В Сургуте из-за взрыва газового баллона пострадали 10 рабочих

15.12.2021, 17:18, Новости дня
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В Сургуте при взрыве газового баллона на станции технического обслуживания 10 человек получили различные травмы, сообщил представитель экстренных служб.

«На улице 30 лет Победы произошел взрыв газового баллона на станции обслуживания оборудования», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что взрыв обрушил крышу здания на площади порядка 150 квадратных метров, пострадали, по предварительной информации, 10 рабочих. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В октябре в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Было открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров.



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