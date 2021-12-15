Следственный комитет потребовал арестовать хозяина шахты «Листвяжная»

Следственный комитет РФ требует арестовать хозяина шахты «Листвяжная» миллионера Михаила Федяева и трех других фигурантов по делу о гибели 51 человека, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

«В отношении четверых лиц следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует Петренко РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что следователи задержали собственника шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаила Федяева.

Напомним, в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек: 46 горняков и пять горноспасателей, которые отправились на поиски пропавших. Пострадали более 100 человек. Возбуждено два уголовных дела, арестованы несколько человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, а также сотрудники Ростехнадзора.