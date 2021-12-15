“Сдайтесь в ближайший полицейский участок, чтобы не испортить Рождество”. Лондонская полиция ищет преступников с помощью рождественского календаря

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15.12.2021, 16:36, Новости дня
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“Мы ищем 12 подозреваемых по всему Лондону. Вы можете помочь нам их найти?” – говорится в сообщении.

На сайте лондонской полиции отмечают, что преступников разыскивают за тяжкие преступления, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Правоохранители призвали их добровольно сдаться в полицейский участок.

“Для тех, кто находится в розыске, наше послание понятно – мы не перестанем искать вас, пока вас не арестуют. Вы не сможете вечно уклоняться от правосудия. Поступите правильно и сдайтесь в ближайшее полицейское отделение, чтобы не испортить Рождество для вашей семьи и друзей “, – сказано в сообщении.

We are looking for 12 wanted suspects across London.

Can you help us find them? pic.twitter.com/SqlSmC9xO9

— Islington Police (@MPSIslington) December 14, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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