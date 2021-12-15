 

Мальта первой из стран Евросоюза легализовала каннабис для личного использования

15.12.2021, 16:36, Новости дня
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Мальта первой в истории ЕС официально разрешила употребление каннабиса в личных целях. Парламентская оппозиция голосовала против этого законопроекта.

Закон позволит хранить гражданам Мальты до 7 г каннабиса и выращивать в домашних условиях до четырех растения. Также документ предусматривает создание специальных клубов, в которых каннабис будут продавать его членам.

Контекст:

В 2015 году власти Мальты исключили хранение небольшого количества марихуаны и ряда других наркотиков из списка уголовных преступлений. Полиция не привлекает к уголовной ответственности тех, кого задержали с 3,5 г конопли, 2 г других наркотиков или двумя таблетками экстази, сообщил сайт Malta Today. 

В марте 2018 года президент Мальты подписал закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, сообщило издание MJBiz Daily. 

В феврале 2021 года премьер-министр страны Роберт Абела объявил о планах принять закон, который узаконит владение небольшим количеством каннабиса и растений для личного пользования, напомнило издание Times of Malta.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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