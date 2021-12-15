 

FAW начала продажи в РФ нового кроссовера FAW Bestune T77

15.12.2021, 11:00, Новости дня
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В РФ начались продажи обновленного кроссовера FAW Bestune T77.

Данный автомобиль будет доступен у местных дилеров в двух комплектациях. Приобрести в базовом исполнении паркетник FAW Bestune T77 можно по цене от 1,81 миллиона рублей. Вместе с тем модель получит расширенную модификацию, которая доступна за 2,05 миллиона рублей. Напомним, с начала 2022 года производитель дополнит несколько расширенных версий кроссовера FAW Bestune T77.

Из технических параметров указано о применении 1,5-литрового бензинового двигателя с мощностью 160 л.с. Данный силовой агрегат установлен во всех комплектаций и пока расширения линейки моторов не запланировано китайским автомобильным брендом FAW.



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