ОАЭ приостановили переговоры с США по закупкам истребителей F-35

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) проинформировали США о приостановке переговоров по закупке истребителей F-35 в рамках сделки на 23 млрд долларов.

Посольство Эмиратов в Вашингтоне заявило, что «приостановит переговоры» с США, хотя встречи в Пентагоне на этой неделе между двумя сторонами по другим вопросам будут проходить, как и планировалось, информирует Defense News.

Отмечается, что США остаются наиболее предпочтительным поставщиком передовых оборонных технологий для ОАЭ, и обсуждения по поставкам F-35 могут быть возобновлены в будущем.

Официальные лица Эмиратов обвиняют американцев в том, что они настаивают на ограничениях по использованию F-35. В свою очередь в заявлении Госдепартамента говорится, что администрация «по-прежнему привержена предлагаемым продажам…мы продолжаем консультации, чтобы гарантировать, что у нас есть четкое взаимное понимание обязательств и действий Эмиратов до, во время и после доставки».

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что требования США в отношении использования военной техники американского производства «универсальны, не подлежат обсуждению и не относятся к ОАЭ».

«Партнерство США с ОАЭ является более стратегическим и сложным, чем любая продажа оружия», – сказал Кирби.

В январе администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена на время прекратила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Напомним, в ноябре минувшего года госдепартамент США уведомил Конгресс о решении продать ОАЭ истребители F-35, беспилотники MQ-9B и другое вооружение на сумму более 23 млрд долларов.