 

Мальта первой в ЕС решила легализовать каннабис для личного пользования

15.12.2021, 10:56, Новости дня
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Парламент Мальты одобрил законопроект, позволяющий выращивать коноплю и потреблять каннабис в рекреационных целях. Если президент страны подпишет документ, Мальта станет первой страной в Евросоюзе, легализовавшей марихуану для личного пользования, сообщили СМИ.

Как передает Deutche Welle, за инициативу проголосовали 36 депутатов, против высказались 27 парламентариев. Взрослым мальтийцам будет позволено иметь дома до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений конопли. В то же время потребление марихуаны в общественных местах остается нелегальным и будет караться штрафом в размере 235 евро, а в случае курения при детях – от 300 до 500 евро.

«С помощью этого закона мы пытаемся подойти к проблеме с точки зрения снижения ущерба, регулируя этот сектор, чтобы людям не приходилось покупать каннабис на черном рынке», – отметил в ходе дебатов в парламенте в ноябре премьер-министр Мальты Роберт Абела.

В ряде стран Европы терпимо относятся к потреблению каннабиса: в Испании и Нидерландах при определенных условиях на это закрывают глаза, а в Чехии и Португалии декриминализовано личное употребление. Но Мальта может стать первым государством ЕС, где легализовано и личное употребление, и выращивание.

Ранее сообщалось, что коалиция социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя, и табака будут ужесточены.

Напомним, как следует из опроса, проведенного социологическим институтом Civey для газеты Augsburger Allgemeine, 43% немцев поддержали идею, и ровно столько же выступили против. Дать определенный ответ затруднились 14%.   



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