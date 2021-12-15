 

Хакеры украли деньги с корсчета банка в ЦБ

15.12.2021, 9:26, Новости дня
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Хакеры впервые за три года успешно атаковали корсчет банка в Центробанке, на какой именно банк была совершена атака, не уточняется, сообщили в компании Group-IB.

Впервые за три года специалисты компании выявили успешную атаку на систему межбанковских переводов АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России), пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Group-IB.

На какой именно банк была совершена атака и сумму хищения не раскрывается, но представитель компании уточнил, что это была крупнейшая сумма за последние годы, выведенная таким путем.

Представитель Банка РФ подтвердил, что регулятору известно об инциденте и по итогам разбора его причин до участников информационного обмена «доведен соответствующий информационный бюллетень ФинЦЕРТ».

Напомним, в сентябре ЦБ рассказал о масштабной хакерской атаке на финансовые организации.



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