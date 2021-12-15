В лобовом столкновении машин погибли семь человек в Калмыкии

Семь человек, включая ребенка, погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Республике Калмыкия, еще три человека пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В среду на 272-м км автодороги Астрахань – Ставрополь произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, в результате лобового столкновения легковых автомобилей «Хендай Солярис» и «Тойота Витс» погибли семь человек. Трое пострадавших из автомобиля «Хендай» доставлены в медицинское учреждение», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в октябре в Калмыкии грузовик «КамАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавший по маршруту Махачкала–Санкт-Петербург. Погибли шесть человек, в том числе ребенок, 14 пострадали.