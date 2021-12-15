За сутки в больницы для пациентов с COVID-19 госпитализировали более 2 тыс. украинцев

“14 декабря в Украине зафиксировано 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182). […] Также за прошедшие сутки госпитализировано 2 280 человек, летальных случаев – 356, выздоровело – 26 307 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 7283 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 578 557 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 91 958 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 259 316 человек.

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В Минздраве отметили, что 14 декабря в стране сделали 79 090 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 38 008.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1247), больше всего смертей – в Днепропетровской области (29).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

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