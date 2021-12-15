 

В НАТО ожидают, что к 2024 году все офицеры ВСУ заговорят по-английски

15.12.2021, 9:10, Новости дня
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“Программа очень амбициозная, и я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке”, – сказал Палдунас.

При этом он заметил, что не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

В свою очередь советник по вопросам подготовки сержантского и старшинского состава сержант майор Йонас Спавичюс подчеркнул, что стандарты НАТО по сержантскому составу Украина внедряет довольно быстро.

“Впрочем, есть сферы для улучшения и прогресса. Это проблематичные вопросы зарплаты, социальных гарантий, низкая привлекательность службы в армии на рынке труда и недостаточный мотивационный фактор для профессиональной военной карьеры в ВСУ”, – считает Спавичюс.

Он также выразил надежду, что внимание государства к этим проблемам будет способствовать развитию военной карьеры в ВСУ.

Контекст:

Изучение английского языка является частью евроатлантической интеграции ВСУ. Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. 7 февраля 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

Тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в 2020 году заявлял, что знание английского языка станет обязательным для офицеров Вооруженных сил Украины с 2025 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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