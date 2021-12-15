 

Житель Чернигова предлагал девушкам убирать его дом и насиловал их – прокуратура

15.12.2021, 9:10, Новости дня
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По данным правоохранителей, мужчина в течение 2018–2021 годов совершил ряд половых преступлений в отношении девушек в возрасте от 13 до 20 лет.

“В ходе следствия раскрыты три эпизода изнасилований девушек в возрасте 17-20 лет, два эпизода вступления в половые отношения с 15-летней девушкой, эпизод совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки, а также факт хранения по месту жительства детской порнографии”, – отметили в релизе.

В прокуратуре рассказали, что мужчина знакомился с девушками, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах, и предлагал им убирать его дом за деньги. После этого черниговец предлагал вступить с ним в интимные отношения за деньги, а в случае отказа оказывал на них физическое и психологическое давление. Надругательство он скрыто снимал на видео.

Жителя Чернигова задержали в июле, он находится под стражей. Во время обысков в доме подозреваемого изъяли компьютерную технику и  видеоматериалы.

Инкриминируемые статьи – изнасилования, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, вступление в половое сношение с несовершеннолетней и хранение детской порнографии (ч.2, ч.3 ст. 152, ч.6 ст. 153, ч.1, ч.2 ст. 155, ч.1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины) предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненного лишения свободы, подчеркнули в прокуратуре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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