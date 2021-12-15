 

В Минздраве разъяснили вред COVID-19 для мозга

15.12.2021, 8:42, Новости дня
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Коронавирусная инфекция воздействует на центральную нервную систему человека, это выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома, сообщил главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

По словам специалиста, вначале пациент не осознает, что «плохого принес коронавирус», однако на самом деле переболевший «неправильно оценивает свои функции», передает РБК.

Так, одним из характерных симптомов после перенесенного COVID-19 является частичная потеря памяти, некоторые люди начинают забывать те или иные слова. Кроме того, у выздоровевших пациентов наблюдается сильная раздражительность.

Эксперт также обратил внимание на спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению.



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