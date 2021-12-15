 

Жилищников отправили на подомовую агитацию за вакцинацию в Казани

15.12.2021, 7:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Указание «организовать подомовые обходы граждан старшего поколения на предмет проведения вакцинации против COVID-19» получили от властей казанские жилищники, сообщили местные СМИ.

Как пишет газета «Вечерняя Казань», судя по факсограмме, адресованной руководителям УК, ЖСК и ТСЖ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, жилищники должны не только совершать обходы граждан старше 60 лет, но и ежедневно, строго до 16.00 отчитываться о результатах этих обходов, прилагая фотоматериалы.

Что должно быть изображено на фотографиях и в чем, собственно, состоит суть подомовых обходов, в бумаге не уточняется. Но подписавший ее замглавы двух районов (в Казани несколько районов объединены одной администрацией) Марат Махмутов ссылается на руководителя республиканского штаба по борьбе с ковидом, вице-премьера Лейлу Фазлееву.

«Я еще понимаю объявления о вакцинации расклеить, это пожалуйста. Но какие обходы, какие фотоматериалы? … Даже не знаю, наши чиновники сочиняют такие бумаги не думая или у нас до такой степени понизился уровень умственного развития тех, кто занимает руководящие посты? Я поинтересовался у других председателей ТСЖ, как они отреагировали на это письмо. Все просто махнули на него рукой, но один для смеха решил пройтись по квартирам пенсионеров, поинтересоваться насчет вакцинации. Так тут же был послан куда подальше», – приводит издание слова председателя ТСЖ «Гаврилова, 38» Тахира Юсупова.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Tarabarova рассказала, почему ее родители еще не видели семимесячную внучку

29.09 / Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

15.08 / МИД РФ «подменил» занятого Помпео и объяснил Трампу предложение Путина

08.07 / Во Львове впервые провели гинекологическую операцию с помощью робота Da Vinci

31.05 / Комаровский: Степанов был лучшим министром здравоохранения из последних

16.09 / Тихановская приняла приглашение в Европарламент

08.06 / “Не выдержит он там семь лет!” Сестра актера Михаила Ефремова рассказала о его жизни за решеткой

14.08 / “Заставляли людей молиться и читать “Отче наш”. Российский журналист рассказал о задержании в Минске

08.02 / Оккупационные “власти” Крыма заявили, что запасы воды в водохранилищах в феврале продолжают снижаться

07.08 / СК начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика