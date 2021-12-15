 

МИД осудил заявления США об отправке военных в Европу

15.12.2021, 7:57, Новости дня
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Высказывания администрации США о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения на Украине, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об изучении вопроса отправки американских военнослужащих в Восточную Европу в случае обострения ситуации на Украине прежде всего нацелены на то, чтобы «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми», передает РИА «Новости». 

Ранее Псаки сообщила, что Белый дом изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Напомним, в МИДе предупреждали, что РФ в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».



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