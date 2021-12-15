 

Чубаров назвал два фактора, которые могут свидетельствовать о скором вторжении российских войск в Украину

15.12.2021, 7:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если взять ко вниманию только два фактора последнего времени – концентрацию российских войск возле границ Украины, безумный уровень остервенения российских федеральных каналов относительно Украины, – то создается впечатление, что россияне могут и не подождать до начала 2022 года”, – считает Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4509564802471972

22 ноября агентство Bloomberg сообщило, что согласно информации, которую США передали своим европейским союзникам, Россия, вероятно, планирует вторжение в Украину со стороны Беларуси и оккупированного Крыма в начале 2022 года. Согласно данным американской разведки, в вероятном вторжении России могут быть задействованы до 100 тыс. солдат.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. По оценке украинской разведки, вблизи границы сосредоточено более 90 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Украина не получила ответа от Белоруссии о выдаче задержанных россиян

25.03 / Директор РВИО: Рассекреченные Минобороны документы камня на камне не оставляют от лжи о ВОВ

28.07 / Из-за аварии остановлена подача газа в Грецию

18.12 / Перехватчики МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике

12.07 / Верховный суд Израиля разрешил однополым парам суррогатное материнство

25.01 / Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на фоне заявлений Путина

25.07 / В Сумской области горело пшеничное поле площадью 90 га

29.08 / Посол США посетил МИД России

01.12 / В США подросток открыл стрельбу в школе, погибли три человека

04.03 / Группа “НеАнгелы” прекратила свое существование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика