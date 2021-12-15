Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за слов Сокурова

Парламент Чечни просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить высказывания режиссера Александра Сокурова о ситуации на Кавказе на наличие административных правонарушений, подобное письмо направлено и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту», – сообщил глава парламента Магомед Даудов в Instagram, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что такое же обращение было отправлено на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. Парламент Чечни считает высказывания Сокурова провокационными, посягающими на раздел территории России.

Напомним, кинорежиссер Александр Сокуров, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что молодежь на Северном Кавказе якобы настроена критично к российской государственности, и призвал «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».

Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого также предложил компетентным органам дать правовую оценку его словам. Он также посоветовал режиссеру прочитать «новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации».

Сам Сокуров позже не стал комментировать слова Кадырова, но отметил, что «сказал только то, что сказал», и заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод.

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