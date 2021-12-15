Жительница Британии похвасталась многомиллионными заработками на OnlyFans

Бонни Локет сообщила, что заработала миллионы, раздеваясь для подписчиков на социальной платформе OnlyFans, и не планирует останавливаться.

По словам Локет, она будет продолжать делать это до тех пор, пока ей не исполнится 70 лет, хотя она уже миллионерша, пишет издание Mirror. При этом женщина из Суррея настолько любит свою работу, что хочет продолжать ее, хотя ей и не нужны деньги.

Она также считает, что большему количеству женщин следует осознать ее образ мышления и проявить любовь к своему телу, приняв обнаженное тело. «Я считаю, что всегда важно сохранять уверенность в себе. Мне сейчас 33 года, и люди думают, что я слишком стара, чтобы заниматься тем, чем занимаюсь, поэтому я не могу представить, что бы они сказали, если бы мне было 70, но кого это волнует?» – рассказала Локет.

По ее словам, если в 70 лет она будет чувствовать себя так же уверенно в своем теле, как сейчас, она будет раздеваться в максимально возможной степени. «Думаю, я бы остановилась, только если бы была физически не в состоянии», – сказала она.

Как пишет издание, хотя не все одобряют работу Локет, она считает, что раздевание никому не вредит, а также делает ее счастливой и богатой. Она сказала: «Я люблю свою работу, я никогда не хочу прекращать работать и делать то, что делаю. Пока я уверена в себе и люди продолжают смотреть на меня, я буду продолжать создавать контент».

Модель, которая делится горячим контентом с 1 млн подписчиков в Instagram, говорит, что она привыкла получать оскорбления за то, что делает.

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