 

ЕС готовится к худшему — многие главы МИД верят, что РФ нападёт на Украину

15.12.2021, 6:56, Новости дня
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Встреча министров иностранных дел европейских стран ясно показала: многие государства ЕС убеждены, что РФ собирается напасть на Украину, пишет швейцарский телеканал SRF. По словам уполномоченного ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозепа Борреля, Евросоюз готовится к худшему, но в то же время надеется на наилучшее решение этого конфликта.


Reuters

ЕС готовится к худшему: многие министры иностранных дел европейских стран считают, что РФ может напасть на Украину, пишет швейцарский телеканал SRF.

Многие государства ЕС, очевидно, убеждены, что РФ готовится к войне с Украиной, отмечает телеканал. Это ясно показал саммит европейских министров иностранных дел. По словам уполномоченного ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозепа Борреля, в Европе готовятся к худшему сценарию и в то же время надеются на наилучшее решение существующего конфликта.

Исходным положением для дискуссии министров иностранных дел стали новые данные НАТО. В соответствии с представленной информацией, РФ стянула к украинской границе вплоть до 100 тыс. военнослужащих. Всякая форма агрессии в отношении Украины будет иметь прямые политические последствия и очень высокую экономическую цену для России, предостерегает уполномоченный ЕС по внешней политике Боррель.

Как подчёркивает SRF, дело не ограничилось словами: представители стран ЕС приняли решение о конкретных санкциях в отношении российской частной военной компании «Вагнер», а также связанных с ней лиц за якобы нарушения прав человека на Украине, в Сирии и Ливии.



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