Невролог заявил о ПТСР у Саакашвили

По мнению консилиума врачей омбудсмена Грузии, экс-президента страны Михаила Саакашвили пока не следует переводить из военного госпиталя в тюрьму, сообщил член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе.

Консилиум подвел итоги наблюдений за здоровьем Саакашвили. Указывается, что экс-президенту необходимо медицинское «внимание». Цуладзе сказал, что «из неврологической симптоматики остается определенная патология, парез зрения, нарушение координации, слабость, а также анемия». Оценивая состояние психики Саакашвили, Цуладзе заявил, что «отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство». По его словам, «важна физическая реабилитация, которой мешает депрессия и посттравматическое расстройство», передает РИА «Новости».

Как считает врач, «психотерапия поможет и в этом плане». «Посттравматическое состояние означает, что он получил стресс в пенитенциарном учреждении, в большей степени в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его возвращение туда», – сказал Цуладзе, добавив, что лечить Саакашвили нужно в обстоятельствах, которые не будут напоминать пациенту о месте, где был получен стресс.

Напомним, в Тбилиси начался суд над Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней.