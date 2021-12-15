Франция вывела войска из Тимбукту

После восьми лет присутствия в Тимбукту в рамках антитеррористической операции Франция вывела войска из города на севере Мали, сообщило французское минобороны.

Ведомство сообщило, что 14 декабря территория, которая контролировалась французскими силами, «передана в ведение» военных Мали «вслед за населенными пунктами Кидаль и Тесалит». Указывается, что «переход осуществлялся постепенно и в координации» с военными Мали. У местных военных есть «укрепленный гарнизон в Тимбукту». Также Франция отметила, что Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) «в настоящее время развернула здесь около 2,2 тыс. солдат». Париж заявил, что продолжит оказывать помощь военным стран Сахаро-Сахельского региона в борьбе с террористами в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками и США, передает РИА «Новости».

Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.