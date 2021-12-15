 

Сенат США одобрил повышение потолка госдолга

15.12.2021, 4:14, Новости дня
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Американские сенаторы проголосовали за повышение потолка госдолга 50 голосами против 49, сообщают информационные агентства.

Для принятия соответствующего документа требовалось простое большинство голосов. Лимит госдолга хотят повысить на 2,5 трлн долларов – до 31,4 трлн. Ожидается, что в Палате представителей инициативу также поддержат, после чего документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

Байден ранее подписал закон, который упрощает процедуру. Он органичивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое есть у демократов. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года, передает РИА «Новости».

В августе Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта. 15 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов. Президент РФ Владимир Путин указал на связь между ростом госдолга США и увеличением инфляции, которая подрывает доверие к доллару.



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