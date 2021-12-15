Сенат США одобрил повышение потолка госдолга

Американские сенаторы проголосовали за повышение потолка госдолга 50 голосами против 49, сообщают информационные агентства.

Для принятия соответствующего документа требовалось простое большинство голосов. Лимит госдолга хотят повысить на 2,5 трлн долларов – до 31,4 трлн. Ожидается, что в Палате представителей инициативу также поддержат, после чего документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

Байден ранее подписал закон, который упрощает процедуру. Он органичивает время обсуждения инициативы, запрещает вносить поправки и позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое есть у демократов. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года, передает РИА «Новости».

В августе Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта. 15 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов. Президент РФ Владимир Путин указал на связь между ростом госдолга США и увеличением инфляции, которая подрывает доверие к доллару.