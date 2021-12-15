 

Улицу у посольства РФ в Вашингтоне перекрыли из-за подозрительного пакета

15.12.2021, 4:14, Новости дня
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Правоохранители перекрывали улицу у посольства РФ в Вашингтоне, позднее оцепление сняли, сообщают информационные агентства.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Вашингтона, улицу перекрыли из-за переброшенного через забор подозрительного пакета. Подъехали несколько пожарных машин.

РИА «Новости» сообщило, что посольство при этом продолжало функционировать, главный вход был открыт, около него периодически появлялись взрослые и дети. Отмечается, что «полиция работала по адресу 3800 по улице Танлоу», движение перекрывали «между улицами Кэлверт и 39-й». Хоть комплекс зданий посольства и расположен на этом отрезке, но «указанный полицией адрес находится на другой стороне улицы», говорится в сообщении. Парадный вход в посольство находится на Висконсин-авеню. Позднее улицу Танлоу открыли для прохода и проезда.



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