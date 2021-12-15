В Гослесагентстве Украины назвали цены на новогодние елки и предупредили о штрафах за незаконную их вырубку

Купить легальные елки также можно в лесхозах. Перечень цен и адресов лесхозов, где продаются деревья, можно найти на сайтах областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

В Гослесагентстве рассказали “Украинской правде”, что в 2021 году деревья высотой 1 м в лесхозах будут стоить 70 – 100 грн. При этом на елочных базарах цена будет в два – три раза дороже.

Как сообщили в Киевском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, цены на елки будут варьироваться от 108 грн (высотой до 1 м) до более чем 2,5 тыс. грн (высотой 4 – 5 м), а на сосны – от 70 до 4 тыс. грн.

Накануне новогодних праздников в Гослесагентстве Украины предупредили о штрафах за незаконную вырубку елок в лесу.

Размеры штрафа зависят от толщины ствола елки. Если его диаметр до 10 см – придется уплатить 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.

“Кроме этого, елочные браконьеры будут вынуждены уплатить административные штрафы в размере от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое дерево (510 – 1020 грн)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала декабря за порядком в лесу следят мобильные рейдовые группы из лесной госохраны, экологов и полиции.

Контекст:

Средняя цена на новогодние елки в 2020 году составляла 75 грн, сообщали в Гослесагентстве Украины.

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