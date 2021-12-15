ВОЗ не исключила присутствия «омикрона» в большинстве стран

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 77 государствах, но присутствует, вероятно, уже в большинстве стран мира, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус предположил, что штамм есть в большинстве стран, «даже если он еще не обнаружен». Указывается, что «омикрон» распространяется «темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов». Гебрейесус отметил, что опасность штамма недооценивается: «Даже если «омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения». В ВОЗ полагают, что одной вакцинации не хватит, чтобы победить штамм, нужны санитарные меры: ношение масок, дистанцирование, проветривание помещений и соблюдение гигиены рук.

Гендиректор также указал на неравенство в доступе к вакцинам. По меньшей мере 98 стран еще не достигли 40% охвата населения прививками от коронавируса, а в 41 стране еще не достигнут уровень 10%. ВОЗ раскритиковала стратегию вакцинации бустерными дозами «всего взрослого населения» в ответ на появление нового штамма. Гебрейесус сказал, что нет свидетельств «эффективности бустеров против этого варианта», передает ТАСС.

Напомним, стало известно о первом умершем от «омикрона» в Великобритании. В РФ были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.