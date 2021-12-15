Экс-глава офиса Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия, сообщил экс-глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Журналист Дмитрий Гордон спросил, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого» Путина. «Он хочет быть похожим, но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, – это неудачное пародирование Путина», – сказал Богдан, добавив, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому.

Богдан утверждает, что «50% увольнения кабмина, генерального прокурора» и его самого – «это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского». Кроме того, он заявил, что власти Украины вели переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас «нападают», отказался. Богдан заявил: «Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали «хомячков», которые предлагали отдать телеканал «Наш», – передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Богдана, увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом от «Слуги народа» Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя. Богдан сказал, что Брагарь – «сын какой-то женщины, которая очень близка» к Зеленскому, «то ли няня его детей, то ли…».

Богдан заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Panama Papers, имел отношение Зеленский, работали и в 2020 году, и в 2021 году. «Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат», – сказал он. Богдан также рассказал, что глава украинского государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.

Богдан утверждает, что Зеленский «лично дает команду, кого посадить». Он сообщил Гордону: «Ну там список длинный. Тебя тоже… Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа… Еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил».

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства в феврале 2020 года. Сам Зеленский сказал, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть того «сильно меняет».