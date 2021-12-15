 

Экс-глава офиса Зеленского назвал его неудачной пародией на Путина

15.12.2021, 1:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия, сообщил экс-глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Журналист Дмитрий Гордон спросил, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого» Путина. «Он хочет быть похожим, но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, – это неудачное пародирование Путина», – сказал Богдан, добавив, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому.

Богдан утверждает, что «50% увольнения кабмина, генерального прокурора» и его самого – «это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского». Кроме того, он заявил, что власти Украины вели переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас «нападают», отказался. Богдан заявил: «Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали «хомячков», которые предлагали отдать телеканал «Наш», – передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Богдана, увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом от «Слуги народа» Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя. Богдан сказал, что Брагарь – «сын какой-то женщины, которая очень близка» к Зеленскому, «то ли няня его детей, то ли…».

Богдан заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Panama Papers, имел отношение Зеленский, работали и в 2020 году, и в 2021 году. «Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат», – сказал он. Богдан также рассказал, что глава украинского государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что.

Богдан утверждает, что Зеленский «лично дает команду, кого посадить». Он сообщил Гордону: «Ну там список длинный. Тебя тоже… Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа… Еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил».

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства в феврале 2020 года. Сам Зеленский сказал, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть того «сильно меняет».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Минюст США обвинили в ограничении расследования «сговора» Трампа и Москвы

10.09 / Данилов про обострение на фронте: ВСУ отвечают так, что на той стороне сходят с ума и просят прекратить огонь

11.03 / Во Франции для реконструкции Нотр-Дама спилили 200-летние дубы

20.08 / Минюст внес «Дождь» в список иноагентов

23.06 / В блоке Кочаряна допустили аннулирование итогов выборов в парламент Армении

20.02 / “Не надо переоформлять на жен!” Данилов и Бойко в прямом эфире поспорили из-за санкций

26.10 / ЦИК Украины уточнил данные по явке на местные выборы

20.12 / Количество больных COVID-19 в Киеве превысило 100 тыс. человек

15.07 / Упавший на рельсы в московском метро человек погиб

11.12 / “Страшный сракопад”, “Люди падают, машины разбиваются”. Соцсети делятся видео и обсуждают гололед в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика