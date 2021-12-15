 

Спутниковые операторы предупреждают об опасности создания крупных группировок аппаратов на низкой орбите

15.12.2021, 1:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После SpaceX Илона Маска очень многие компании и отдельные государственные агентства начали подавать в Международный союз электросвязи заявки на создание на спутниковой орбите крупных группировок аппаратов. Как правило, они предназначены для передачи радиосигнала и якобы должны улучшить качество связи на Земле.

Однако ныне действующие спутниковые операторы отмечают, что слишком большое количество запущенных объектов может стать настоящей проблемой.

Особенно удивляет поведение тех, кто подает заявки на гигантские группировки орбитальных спутников, не имея ни малейшей возможности осуществлять такие проекты. Например, Руанда сумела запустить аж один (!) спутник, хотя заявку подала на создание своей группировки из 327 230 орбитальных аппаратов. Зачем-то понадобился крупный космический флот Amazon и OneWeb. Канада намерена создать свою систему Aether 115 тыс. спутников. И это еще далеко не полный список прожектеров, говорят специалисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Байден пригрозил Мьянме пересмотром отмены санкций

17.10 / Ягудин случайно спровоцировал ссору с фанатами Медведевой

01.08 / Во Вьетнаме впервые умерли пациенты с COVID-19

13.10 / Юрист: Российские IT-компании нуждаются в защите от западных интернет-гигантов

06.11 / В память о Жванецком 7 ноября в Одессе объявили днем траура

01.07 / Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию

10.10 / “Власти” Нагорного Карабаха сообщили об обстреле Степанакерта

12.10 / В оккупированной части Кипра прошел первый тур выборов президента

20.02 / Google уволил сотрудницу команды по этике ИИ после расследования об утечках

07.10 / “Это очень сексуально”, “Дашулик, хочу с тобой на рыбалку”. Астафьева в чулках и боди облизала спиннинг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика