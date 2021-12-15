Инсайдер рассказал о флагманских смартфонах серии iQOO 9

Один из авторитетных инсайдеров «слит» в сеть часть информации о будущей серии смартфонов iQOO 9. В частности, он утверждает, что флагманская версия получит быстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт.

Также, по словам инсайдера, линейка будет состоять всего из двух моделей. Выйдет базовая версия iQOO 9, а в дополнение к ней – флагман iQOO 9 Pro. Оба аппарата получат аккумуляторы емкостью 4700 мАч. С быстрой зарядкой заполнить их можно будет всего за 15 минут.

Предполагается, что экраны будут поддерживать частоту обновления картинки 120 Гц, хотя данная информация пока не проверена, сообщает источник. Вероятно, в конструкции используют чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Процессор же изготовят по технологии 4 нм.