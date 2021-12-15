 

Инсайдер рассказал о флагманских смартфонах серии iQOO 9

15.12.2021, 1:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из авторитетных инсайдеров «слит» в сеть часть информации о будущей серии смартфонов iQOO 9. В частности, он утверждает, что флагманская версия получит быстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт.

Также, по словам инсайдера, линейка будет состоять всего из двух моделей. Выйдет базовая версия iQOO 9, а в дополнение к ней – флагман iQOO 9 Pro. Оба аппарата получат аккумуляторы емкостью 4700 мАч. С быстрой зарядкой заполнить их можно будет всего за 15 минут.

Предполагается, что экраны будут поддерживать частоту обновления картинки 120 Гц, хотя данная информация пока не проверена, сообщает источник. Вероятно, в конструкции используют чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Процессор же изготовят по технологии 4 нм.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / В Николаеве повредили автомобиль наблюдателей КИУ

08.09 / Предложены даты новогодних и майских праздников в 2021 году

19.07 / “Выглядит идиотски”. Климкин заявил, что Иран не должен возглавить расследование крушения самолета МАУ

23.11 / В Австралии покончили с собой девять военнослужащих

07.02 / Власти Кубы расширили список разрешенных профессий для самозанятых

10.11 / В мире: Поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество

27.05 / Сборная Украины заняла 24-е место в рейтинге ФИФА

07.10 / Два иностранца пытались создать в Украине ячейку международной террористической организации – СБУ

29.04 / “Тело моего парня горячее, чем огонь”. Спирс показала фигуру в купальнике и заявила, что должна похудеть ради бойфренда

02.12 / СБУ задержала в Борисполе партию бриллиантов на 17 млн грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика