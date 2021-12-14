Астрономы сообщили о крупном выбросе неизвестного вещества в созвездии Дракона

Астрономы из Японии зафиксировали крупномасштабный выброс пока неизвестного науке вещества, который произошел на расстоянии в 111 световых лет от Земли в созвездии Дракона.

Источником выброса стала звезда EK Dragon. Несмотря на то, что ученые пока не могут объяснить суть произошедшего, они утверждают, что не исключены подобные выбросы даже с поверхности нашего Солнца.

По предварительным оценкам, общая масса выплеснутого из звезды вещества даже больше, чем содержит наше Солнце. Не исключено, что вся та разжаренная материя соберется где-нибудь в огромный шар и станет новой звездой. Также ученые говорят о вспышке, которая предшествовала данному выбросу. На Солнце также периодически происходят похожие вспышки, правда, они намного меньших масштабов.