 

Астрономы сообщили о крупном выбросе неизвестного вещества в созвездии Дракона

14.12.2021, 22:08, Новости дня
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Астрономы из Японии зафиксировали крупномасштабный выброс пока неизвестного науке вещества, который произошел на расстоянии в 111 световых лет от Земли в созвездии Дракона.

Источником выброса стала звезда EK Dragon. Несмотря на то, что ученые пока не могут объяснить суть произошедшего, они утверждают, что не исключены подобные выбросы даже с поверхности нашего Солнца.

По предварительным оценкам, общая масса выплеснутого из звезды вещества даже больше, чем содержит наше Солнце. Не исключено, что вся та разжаренная материя соберется где-нибудь в огромный шар и станет новой звездой. Также ученые говорят о вспышке, которая предшествовала данному выбросу. На Солнце также периодически происходят похожие вспышки, правда, они намного меньших масштабов.



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