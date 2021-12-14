 

В ХМАО мигрантам запретили водить такси и маршрутки

14.12.2021, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Югре мигрантам запретили работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта, постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Кроме того, как информирует Ura.ru, иностранным рабочим в Югре запретили работать на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов; в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; заниматься наземными пассажирским транспортом: перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также работать в легковом такси и арендованных легковых автомобилях с водителем.

Мигрантам запретили также вести деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков и в сфере образования.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Байдена раскритиковали за замечания в адрес маленькой девочки

30.01 / В РФ начали создавать захваты для роботов с «чувством» осязания

29.09 / Американские ученые по-новому «взвесили» Вселенную

28.08 / Путин представил кандидатов на пост главы КЧР

22.03 / Ведущий Добрынин покинул российское шоу “Холостяк”

30.03 / Украина призвала США быть активнее в урегулировании ситуации в Донбассе

16.01 / “В иммигранте хорошо то, что тебе нечего терять”. Что известно о новоиспеченном американском миллиардере из Киева Максе Левчине

10.08 / В мире: Как Украина пришла к самым высоким ценам на газ в Европе

13.06 / Салливан: Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией

01.07 / “Россия – страна возможностей” поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика