В ХМАО мигрантам запретили водить такси и маршрутки

В Югре мигрантам запретили работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта, постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Кроме того, как информирует Ura.ru, иностранным рабочим в Югре запретили работать на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов; в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; заниматься наземными пассажирским транспортом: перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также работать в легковом такси и арендованных легковых автомобилях с водителем.

Мигрантам запретили также вести деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков и в сфере образования.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта.