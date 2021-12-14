 

В Москве увеличили стоимость проезда в общественном транспорте

14.12.2021, 19:50, Новости дня
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Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы в 2022 году вырастет на один рубль, по карте «Тройка» – на четыре рубля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Разовая поездка по «Единому» билету изменится всего на 1 рубль – с 60 рублей до 61 рубля. Также изменится и стоимость билета на 2 поездки – 122 рубля (плюс один рубль за поездку)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» станет дороже на четыре рубля.

Отмечается, что цена на длинные абонементы поменяется, но стоимость одной поездки изменится чуть больше, чем на один рубль. С июля абонементы можно будет активировать не сразу, а только через 10 дней после покупки.

Владельцы карты «Тройка» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ежедневно этим будут пользоваться более 5 тыс. человек.

«Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней – станет удобнее для сотен тысяч пассажиров, которые преимущественно пользуются автобусами», – добавили в пресс-службе.



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