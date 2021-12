Более 40 человек погибли в Гаити из-за взрыва автоцистерны

В Гаити произошел взрыв автомобильной цистерны с горючим, погибли свыше 40 человек, десятки получили различные ранения, сообщают СМИ.

Взрыв произошел во вторник в городе Кап-Аитьен, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nouvelliste.

#BREAKING : More than 40 people died in the explosion of a fuel tank in #CapHaitien city of #Haiti, dozens more were injured. pic.twitter.com/wnOXp7fBIT

— (@PatilSushmit) December 14, 2021

Представитель властей города Патрик Альмонор отметил, что цистерна с горючим попала в аварию, ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклом.

«Взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры (чтобы набрать горючее)», – сказал он.

Большая часть раненых размещена во дворе больницы, так как мест внутри уже не хватает. Врачи сообщают о нехватке горючего и медикаментов.