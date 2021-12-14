Рада приняла закон о налогообложении “Дія City”

В первом чтении Рада приняла этот законопроект 2 июня 2021 года.

Как поясняется на сайте парламента, документ вводит особые условия налогообложения компаний-резидентов “Дія City”, доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов.

“Гарантии стабильности условий налогообложения не распространяются на изменения законодательства Украины, касающиеся обороны, национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и охраны окружающей среды”, – добавили в парламенте.

Как пояснили в Министерстве цифровой трансформации, резиденты специального режима смогут по своему усмотрению выбирать, какой корпоративный налог уплачивать: налог на выведенный капитал в размере 9% или налог на прибыль (18%).

Для стимулирования инвестиций в IT-отрасль будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще одного раза в два года, чтобы стимулировать компании реинвестировать средства в свое развитие.

Также будет действовать налоговая скидка для физлиц при покупке доли в компании-стартапе, являющейся резидентом “Дия City”.

Народні депутати #Рада9 прийняли в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», #ЗП5376 pic.twitter.com/kVi8EmnOgD

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

Относительно доходов работников и гиг-специалистов резидентов “Дия City” будут действовать следующие ставки налогообложения: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты, военный сбор – 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника).

Также закон устанавливает переходный период с ФЛП-модели на гиг-контракты и трудовые контракты.

Условия “Дия City” будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект “Дія City” – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии. Министерство планирует полноценный запуск этого режима с начала 2022 года.

Основной закон, посвященный “Дия City”, №1667-IX “О стимулировании развития цифровой экономики в Украине” Рада приняла в целом 15 июля. Президент подписал его 11 августа.

Минцифры подготовило еще один законопроект, который должен предоставлять резидентам “Дія City” специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения.

—