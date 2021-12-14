Друг устроившего взрыв в Серпухово признался в изготовлении СВУ

Товарищ устроившего взрыв в Серпухово Владислава Струженкова заявил, что изготавливал самодельные взрывные устройства вместе с ним, сообщают Telegram-каналы.

Другу подозреваемого 18 лет, его зовут Никита Корчагин, он сообщил следователям, что вместе с приятелем построил шалаш в лесу, в свободное время они создавали СВУ, а испытания проводили неподалеку, информирует Telegram-канал Shot.

Следователи на данный момент решают, является ли Корчагин соучастником нападения, либо же в отношении него возбудят дело по статье «Незаконное изготовление оружия».

Корчагин заявил, что нападавший сообщал ему о планах убивать людей, но тот думал, будто это шутки. Подозреваемый, по его словам, не пил антидепрессанты несколько месяцев, поскольку «может превратиться в овоща».

Между тем отец нападавшего извинился за сына перед пострадавшими, он заявил, что сам сейчас употребляет таблетки и «отходит от произошедшего».

В понедельник утром на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что подрывник погиб, но информация была опровергнута. Позже медицинские службы сообщили, что он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.