Западные СМИ заявили о пользе антироссийской пропаганды для Москвы

Раздувание темы украинского кризиса в западных СМИ вместо проблем поставило Россию в центр всеобщего внимания, сообщил профессор иностранных дел и гуманитарных наук Бард-колледжа в Нью-Йорке.

Он высказался о проблеме антироссийской информационной кампании в США и Европе, выделив сразу несколько причин, дающих Москве возможность выиграть от «медийной истерии», пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид, передает РИА «Новости».

Первый эффект – объединение российского общества против коллективного Запада. Отмечается, что россияне стали активнее интересоваться происходящим на Украине. Поэтому большинство поддерживают позицию Кремля по Донбассу.

Второй важный фактор – возросшее внимание к Москве в мировом масштабе.

«Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, монополизировало саммит G7 и вытеснило возглавляемый американцами «Саммит за демократию» с первых полос», – пишет Мид.

Привлекает внимание и активность РФ в ответ на агрессивную пропаганду со стороны Запада. В качестве примера журналист привел переговоры РФ и Индии по поставкам C-400.

«Если Индия продолжит закупку, администрации Байдена придется принять безвыходное решение. Он может ввести санкции или дать Индии добро на покупку, – заметил профессор, почеркнув, что такое решение приведет Индию в ярость.

Напомним, страны Запада и Украина обвиняют Москву в подготовке вторжения, российская сторона обвинения отвергает, отмечая, что войска передвигаются в пределах своей территории.