Западные СМИ заявили о пользе антироссийской пропаганды для Москвы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Раздувание темы украинского кризиса в западных СМИ вместо проблем поставило Россию в центр всеобщего внимания, сообщил профессор иностранных дел и гуманитарных наук Бард-колледжа в Нью-Йорке.
Он высказался о проблеме антироссийской информационной кампании в США и Европе, выделив сразу несколько причин, дающих Москве возможность выиграть от «медийной истерии», пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид, передает РИА «Новости».
Первый эффект – объединение российского общества против коллективного Запада. Отмечается, что россияне стали активнее интересоваться происходящим на Украине. Поэтому большинство поддерживают позицию Кремля по Донбассу.
Второй важный фактор – возросшее внимание к Москве в мировом масштабе.
«Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, монополизировало саммит G7 и вытеснило возглавляемый американцами «Саммит за демократию» с первых полос», – пишет Мид.
Привлекает внимание и активность РФ в ответ на агрессивную пропаганду со стороны Запада. В качестве примера журналист привел переговоры РФ и Индии по поставкам C-400.
«Если Индия продолжит закупку, администрации Байдена придется принять безвыходное решение. Он может ввести санкции или дать Индии добро на покупку, – заметил профессор, почеркнув, что такое решение приведет Индию в ярость.
Напомним, страны Запада и Украина обвиняют Москву в подготовке вторжения, российская сторона обвинения отвергает, отмечая, что войска передвигаются в пределах своей территории.
Смотреть комментарии → Комментариев нет