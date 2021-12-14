 

Зеленский обвинил Россию в невыполнении договоренности по удерживаемым лицам

14.12.2021, 14:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия не выполнила договоренности, достигнутые на саммите в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже сообщил в интервью итальянской газете «Репубблика» президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что Россию якобы не удается вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу. «В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, – это договоренность относительно пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и РФ дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что РФ не может их показывать Красному Кресту», – приводятся его слова на сайте офиса президента Украины.

Кроме того, Зеленский утверждает, что его страна готова сделать необходимые шаги для установления в Донбассе долговременного мира.

«Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и длительным. Это интервью превратится в толстую книгу, если я стану перечислять все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас за годы войны», – сообщил украинский лидер.

В принятом по итогам саммита в Париже заявлении содержится призыв к Контактной группе по урегулированию на востоке Украины «способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц» до конца 2019 года, а также говорится о предоставлении доступа к ним всех международных организаций, включая Международный Комитет Красного Креста.

Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.

Ранее Зеленский также заявил, что в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.

В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против РФ немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения. Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что РФ готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Газпром с начала года увеличил добычу газа на 17,2%

15.11 / «Единая Россия» решила поддержать законопроект о QR-кодах

07.09 / Тихановская возложила ответственность за исчезновение Колесниковой на власти Белоруссии

19.07 / Малюська о работе Минюста: Уволили мы много людей

08.10 / Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в России

12.07 / В Ивано-Франковской области заблокировали незаконную добычу нефти

04.05 / Паспортизация на Донбассе – это не что иное, как casus belli для агрессии России против Украины – представительство Литвы в ОБСЕ

21.08 / Политологи объяснили значение забастовок для Лукашенко и оппозиции

19.11 / Меркель указала на «абсолютно разные взгляды» Москвы и Берлина

22.10 / Washington Examiner – за две недели до выборов у адвоката Трампа оказался компромат на сына Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика