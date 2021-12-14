 

Кроссовер Nissan X-Trail нового поколения не появится на рынке РФ в 2022 году

14.12.2021, 11:02, Новости дня
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Обновленный кроссовер Nissan X-Trail, доступный на рынках США и КНР, не попадет в Россию в следующем году.

Представители бренда пока не комментируют причины, по которым паркетник лишен отечественных клиентов. Вместе с тем эксперты не исключают, что причина кроется в дефиците полупроводников, из-за которых существенно сократили объем производства техники.

Напомним, официальная премьера нового кроссовера Nissan X-Trail состоялась в июне прошлого года. Автомобиль существенно обновили по внешнему виду и по дизайну интерьера. Кроме того, эксперты констатировали наличие передовых опций, которые отсутствовали во всех предшествующих вариантах исполнения кроссовера Nissan X-Trail. Под капотом установлен 2,5-литровый мотор на 181 л.с. мощности.



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