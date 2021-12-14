Внедорожник Ford Bronco получит новую вариацию

Американская компания Ford готовится к выходу нового варианта внедорожника Ford Bronco в модификации Everglades.

Эксперты позиционируют данный автомобиль для удобной и надежной езды по глубокому бездорожью, где в традиционном исполнении внедорожник может оказаться неэффективным. Вместе с тем официальная премьера версии Everglades состоится летом будущего года. Производитель пока тщательно умалчивает подробности об автомобиле.

Более того, новый экземпляр имеет крупные колесные арки, а также внедорожные шины с максимальной надежностью. Что касается уровня мощности и других параметров производительности, эти сведения озвучат только на официальной презентации версии Everglades.