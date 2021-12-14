Анонсированы переговоры Путина с президентом Монголии

Российский лидер Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который посетит Россию с визитом, информирует пресс-служба Кремля.

Лидеры собираются обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по взаимодействию на международной арене, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее стали известны сроки начала строительства газопровода из РФ в Китай через Монголию. Кроме того, трассу М-12 Москва – Казань решили продлить до Монголии.