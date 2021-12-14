Омбудсмен рассказала о семьях убивших пенсионера под Хабаровском школьниц

Родители школьниц, забивших насмерть пенсионера в Хабаровском крае, шокированы случившимся, рассказала детский омбудсмен региона Виктория Трегубенко после посещения места происшествия.

«Посетила Ванинский район, где произошло происшествие. С родителями встречалась. Семьи обычные. Жили в общежитии – «малосемейке», как еще называют. Если говорить о благополучии, все относительно – крыша есть над головой, вода течет из крана, отопление есть. Не буду пока делать оценок… Что сейчас могут сказать, родители, конечно, они в шоке, все теперь делится на до и после. Они пока еще, есть у нас такая формулировка, – «вне контакта», – рассказала омбудсмен РИА «Новости».

Она отметила, что посетила и образовательные учреждения, где учились подростки, встретилась с преподавательским составом, с органами системы профилактики.

«Есть над чем нам работать. Все изменения в ребенке, они не происходят просто так, и вот эти изменения, их нужно уметь замечать, вычленять из общего поведения и работать с ними. Работать не с последствиями, а с первопричиной», – сказала Трегубенко.

В краевой прокуратуре сообщили, девушки на спецучете не состояли, но в соцсетях появилась информация, что подростки воспитывались в неполных семьях, «где мамы выпивали», старшая – в многодетной. По словам Трегубенко, эта ситуация находится на ее личном контроле.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае задержали двух школьниц 14 и 16 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера. Подростки вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тыс. рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице.