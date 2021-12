Наш проводник в обновлённый мир — журнал Time выбрал Илона Маска человеком года

Предпринимателя Илона Маска журнал Time назвал человеком года и посвятил ему свою традиционную обложку. В большой статье журналисты объяснили, что этот год был для Маска особенно успешен и в целом этот человек занимается важнейшими и очень рисковыми инициативами, делает проекты, в которые никто не мог поверить.



Reuters

Журнал Time выбрал главного человека 2021 года. Им стал предприниматель Илон Маск. «Богатейший человек в мире не владеет домом и недавно распродавал свои богатства. Он запускает спутники на орбиту и укрощает солнце, он ездит на машине, которую создал, без топлива и почти без водителя. Ему достаточно щёлкнуть пальцем, и фондовый рынок замирает или взлетает. Армия фанатов следит за каждым его высказыванием. Он мечтает о Марсе, сидя верхом на Земле, несгибаемый, с волевым подбородком».

Автор большой статьи о нём сравнивает его с Томасом Эдисоном, шоуменом Тейлором Барнумом, предпринимателем Эндрю Карнеги, героем комиксов Доктором Манхэттеном. Илон Маск надеется спасти планету и заселить людьми другую, он создал компанию SpaceX, которая обошла крупнейших конкурентов и будет определять будущее Америки в космосе. Его компания Tesla контролирует две трети многомиллиадного рынка электрокаров, на котором сама была одной из первых. Сам Макс стал богатейшим частным лицом за всю историю, как минимум официально. Он отметился в робототехнике, солнечной энергетике, криптовалюте, борьбе с изменением климата, создании компьютерных имплантов.

И 2021 год был его годом, считают журналисты. В апреле SpaceX выиграл контракт NASA на доставку астронавтов на Луну. В мае Маск вёл передачу Saturday Night Live. В октябре крупная компания Hertz, которая занимается арендой машин, объявила, что добавит в свой автопарк 100 тыс. электрокаров Tesla. Кроме того, Маск после опроса подписчиков затеял крупнейшую распродажу своих акций Tesla, обеспечив казне такие налоговые сборы, что она на них может покрыть годовое финансирование торговой палаты.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME’s 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

— TIME (@TIME) December 13, 2021

Автор статьи отмечает, что ещё недавно над Илоном Маском посмеивались, считали его сумасшедшим, который вот-вот разорится. Его друзья рассказывают, что он может не только видеть, но и делать то, что другие не могут, в тех сферах, где ставки идут на выживание. И за это ему приходится отвечать: его компании обвиняют в сексуальных домогательствах, расизме, плохих условиях труда и многих других нарушениях и причинённых последствиях. При этом многие знакомые отмечают, что он заботится о человечестве в целом, но в близком общении это жёсткий человек.

«Маск — наш аватар бесконечных возможностей, наш проводник в обновлённый мир», — делает вывод автор статьи в журнале Time.