ЕС ввел санкции против сотрудничавших с ЧВК «Вагнер» компаний

Европейский союз принял решение о введении санкции против восьми физических и четырех юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, связаны с международной деятельностью так называемой «Группы Вагнера».

В опубликованных в официальном журнале Евросоюза решениях говорится, что в список санкций также попал житель России Сергей Кузнецов за якобы участие в боевых действиях в Ливии, передает РИА «Новости».

Кроме того, ограничительные меры коснулись российских компаний «Велада», «Меркурий», «Евро Плюс» за разведку и добычу ресурсов Сирии. Также под санкции за якобы нарушения прав человека в Сирии, Ливии, Судане, ЦАР, Мозамбике, на Украине попала сама так называемая «Группа Вагнера».

Решение было принято на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

Ранее главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе без обсуждения приняли решение о введении санкций против частной военной компании «Вагнер».

Напомним,, что постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили введение санкций против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В ноябре стало известно, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за вмешательство в иностранные конфликты.