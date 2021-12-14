 

ЕС ввел санкции против сотрудничавших с ЧВК «Вагнер» компаний

14.12.2021, 6:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейский союз принял решение о введении санкции против восьми физических и четырех юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, связаны с международной деятельностью так называемой «Группы Вагнера».

В опубликованных в официальном журнале Евросоюза решениях говорится, что в список санкций также попал житель России Сергей Кузнецов за якобы участие в боевых действиях в Ливии, передает РИА «Новости».

Кроме того, ограничительные меры коснулись российских компаний «Велада», «Меркурий», «Евро Плюс» за разведку и добычу ресурсов Сирии. Также под санкции за якобы нарушения прав человека в Сирии, Ливии, Судане, ЦАР, Мозамбике, на Украине попала сама так называемая «Группа Вагнера».

Решение было принято на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

Ранее главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе без обсуждения приняли решение о введении санкций против частной военной компании «Вагнер».

Напомним,, что постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили введение санкций против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В ноябре стало известно, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за вмешательство в иностранные конфликты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Бывшая жена не дала Грудинину зарегистрироваться на выборах в Госдуму

29.09 / Производитель рассказал о переговорах по покупке вертолета «Ансат» Aurus

29.06 / В мире число жертв COVID-19 превысило 500 тыс.

11.03 / WhatsApp выдвинул новые требования пользователям

26.07 / В Бундестаге заявили о необходимости достроить «Северный поток – 2»

24.01 / Синоптики предупредили о сильных погодных аномалиях в ближайшее время

06.09 / Closer – Депардье снова сменил веру — на этот раз на православие

24.07 / В Instagram появилась возможность фильтровать нежелательный контент

30.03 / Стоимость гривны относительно доллара снова не поменялась

20.11 / Последнее наследие советской эпохи — Литва заменит российские вертолёты на американские

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика