Резников о возможном вторжении РФ: Это будет украинская кровь, это будет российская кровь

По его словам, “это будет украинская кровь, это будет российская кровь”.

При этом “многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах”, что покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram – “это будет катастрофа”, добавил глава Минобороны.

В то же время Резников заявил, что “абсолютно уверен”, что украинцы будут сражаться, чтобы “защитить свои земли, свои жизни и будущее своих детей”.

Он рассказал, что в Украине “есть 200 тыс. резервистов, 400 тыс. ветеранов украинско-российской гибридной войны”, напомнив, что в ВСУ есть еще около 250 тыс. военнослужащих.

Резников сообщил, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

По мнению главы Минобороны, Украина не есть конечной целью президента РФ Владимира Путина. Он хочет показать Европе, на что способна Россия, отметил Резников.

Украина лишь “квадрат на шахматной доске больших российских амбиций”, резюмировал министр.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявив, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

13 декабря о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

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